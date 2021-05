On dirait que Ferrari est en lice à Monaco

Lewis Hamilton pense que les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz pourraient se révéler candidats au Grand Prix de Monaco ce week-end.

La Scuderia semble avoir apporté un package compétitif à la principauté, avec Leclerc en tête de FP2 et Sainz deuxième plus rapide lors des deux sessions de jeudi.

Pendant ce temps, Mercedes et Red Bull ont connu des hauts et des bas, Max Verstappen et Hamilton terminant respectivement troisième en FP1 et FP2.

Ferrari a définitivement fait un pas en avant par rapport à la saison dernière, le directeur de l’équipe Mattia Binotto affirmant avant leur arrivée à Monaco que la forme de l’équipe dans le secteur final du circuit de Barcelone-Catalunya lors du Grand Prix d’Espagne était de bon augure pour ce week-end.

Discutant de la première journée de course à Monaco, Hamilton a déclaré que les avancées de Ferrari l’avaient surpris.

«Les Ferrari sont vraiment fortes», a-t-il déclaré. «C’est surprenant de les voir s’améliorer autant, mais c’est génial, cela signifie plus de concurrence.»

«Ferrari en particulier, dans le passé pour une raison quelconque, a été très rapide pour obtenir de la température. Les mêmes que Red Bull sont généralement aussi comme ça.»

Lorsqu’on lui a demandé si le duo Ferrari pouvait s’avérer être de véritables prétendants à la victoire de dimanche, Hamilton a ajouté: «Je vois ce que vous voyez. Je suis généralement concentré uniquement sur mon travail, mais ça y ressemble. »

Sur la perspective que Mercedes et Hamilton puissent concourir lors des qualifications, le septuple champion du monde s’est dit «très content» de l’équilibre de sa W12.

«La voiture est bonne, nous avons fait des pas décents avec l’équilibre, donc je suis généralement très content», a-t-il déclaré.

«J’ai quelques changements que je vais faire ce soir pendant que nous analysons aujourd’hui et ce sera proche demain, ce qui est excitant.»

