On dirait que Heather Rae Young laisse l’une de ses co-stars vendeuses du coucher du soleil hors d’elle et des projets de mariage de Tarek El Moussa

Plus tard, Christine Quinn a dit à Us Weekly qu’elle ne regrettait pas ses propos sur Heather Ray Young parce qu’elle est une « comédienne » et qu’ils disent tous des « bêtises » sur Selling Sunset. À cette époque, Quinn a même déclaré qu’elle et Young étaient en “excellents termes” et qu’elle était heureuse du mariage à venir. Cela aurait donc peut-être surpris Quinn d’entendre l’insinuation de Young qu’elle ne recevait aucune sorte d’invitation à quoi que ce soit. La douche nuptiale de Young était en fait la semaine dernière, et toutes les dames de Selling Sunset, à l’exception de Quinn, semblaient être présentes. Comme promis.