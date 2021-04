On dirait que Jen Shah est de retour pour filmer de vraies femmes au foyer après son arrestation

Reste à savoir si les co-stars de Real Housewives of Salt Lake City de Jen Shah la soutiennent vraiment pendant cette période controversée. Quoi qu’il en soit, le tournage de la saison 2 ne manquera probablement pas de donner du fil à retordre aux fans, surtout s’il montre les réactions des autres femmes à l’arrestation de Shah devant la caméra. Les vraies femmes au foyer de Luann de Lesseps de New York et Teresa Giudice de Real Housewives de New Jersey ont eu des difficultés à gérer les réactions et les spéculations des autres à la suite de leurs propres problèmes juridiques.