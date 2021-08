On dirait que Jungle Cruise 2 se passe réellement avec Dwayne Johnson et Emily Blunt

Les cinémas fonctionnant toujours avec certaines restrictions en raison de la pandémie, Jungle Cruise s’est bien comporté compte tenu des circonstances. Le film Disney a ouvert ses portes à 35 millions de dollars au box-office lors de son week-end d’ouverture, et aurait également rapporté plus de 30 millions de dollars aux abonnés Disney + qui ont décidé de le regarder au niveau Premier Access. Au moment d’écrire ces lignes, le total mondial de Jungle Cruise s’élève à 187 millions de dollars. D’un point de vue critique, la réception envers Jungle Cruise a été plus mitigée parmi les critiques, se classant à 63% sur Rotten Tomatoes. Cependant, il affiche un score d’audience beaucoup plus élevé de 92%.