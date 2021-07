On dirait que Kaley Cuoco obtient une autre romance compliquée dans la saison 2 de l’agent de bord

Vous vous demandez peut-être pourquoi la CIA s’intéresserait toujours autant à Cassie alors que le meurtre d’Alex a été résolu. Eh bien, laissez-moi vous diriger vers une situation qui n’a pas été résolue dans The Flight Attendant. Vous vous souviendrez peut-être que le collègue hôtesse de l’air de Cassie, Shane, était vraiment un agent infiltré de la CIA qui a pu entrer à la dernière minute et vraiment lui sauver le cul. N’oubliez pas non plus qu’une autre hôtesse de l’air, la très bonne amie de Cassie, Megan, a été impliquée dans une action incroyablement sournoise et illégale de sa part, et s’est cachée vers la fin de la saison.

Shane était sous couverture à cause de ce que Megan avait fait, donc il est impossible que la CIA dans son ensemble ne sache pas que Cassie et Megan sont de bons amis, et ils voudront probablement garder un œil sur elle pour voir si elle les conduit à Megan .