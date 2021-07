On dirait que Kim Kardashian et Kanye West sont enfin à nouveau en bons termes

Pendant au moins les derniers mois, Kim Kardashian a maintenu sa résidence dans la maison de Hidden Hills qu’elle et Kanye West partageaient autrefois. Pendant ce temps, West passe le plus clair de son temps dans son ranch du Wyoming. Les deux se seraient toutefois engagés dans la coparentalité, bien que la manière dont ils le font soit quelque peu maladroite. Certains seront peut-être surpris d’apprendre que Kardashian a pris l’avion de New York à San Francisco vendredi dernier pour rejoindre son futur ex et leurs quatre enfants à San Francisco, selon Page Six.