Selon Deadline, Netflix conclut un accord de plus de 400 millions de dollars pour faire les deux suites de Knives Out. Avec Daniel Craig reprenant évidemment Benoit Blanc, Rian Johnson a déjà écrit les deux films et reprendra ses fonctions de réalisateur, ainsi que de produire aux côtés de son partenaire Ram Bergman. Apparemment, une vente aux enchères «discrète» a eu lieu pour les prochains films Knives Out, et Netflix a battu Amazon et Apple.