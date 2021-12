« On dirait que la FIA ne connaît pas ses propres règles »

Timo Glock a fortement critiqué la FIA pour sa gestion des derniers tours du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a été critiqué pour son interprétation des règles concernant le dépassement des voitures doublées dans des conditions de Safety Car.

Après avoir initialement déclaré que les voitures doublées ne dépasseraient pas la voiture de sécurité dans les derniers tours à Abu Dhabi après l’accident de Nicholas Latifi, il a été décidé que les voitures doublées placées entre Lewis Hamilton et Max Verstappen seraient autorisées, ce qui a mis en place l’épreuve de force du dernier tour qui permis au pilote Red Bull de dépasser son rival et de remporter le titre au dernier moment.

Max Verstappen : Le premier champion du monde néerlandais de l’histoire de la #F1 pic.twitter.com/JcZ5kPpvMC – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Cela a provoqué deux protestations de Mercedes car ils estimaient que la FIA avait enfreint leurs propres règlements concernant les voitures doublées, mais celles-ci ont été rejetées dimanche soir – confirmant Verstappen comme champion du monde.

Glock, qui a joué un rôle de premier plan la dernière fois qu’un dépassement pour le titre a été effectué dans le dernier tour de la saison en 2008 à Interlagos, ne pense pas avoir pris la bonne décision.

« On a l’impression que la FIA ne connaît pas ses propres règles », a déclaré Glock dans son rôle d’expert sur Sky Germany. « Bien sûr, c’est aussi un moment de pression pour la FIA, pour les commissaires sportifs, pour ensuite prendre la décision.

«Mais ils doivent aussi savoir quel est le règlement et ce qu’ils doivent décider sur le moment. Apparemment, les règles n’étaient pas directement disponibles à ce moment-là, l’ensemble du tableau n’était pas disponible et les erreurs ont peut-être été décidées. »

Le commentateur de Sky Germany, Sascha Roos, a fait écho à l’opinion de l’ancien pilote Toyota, ajoutant après la course : « Ce n’est pas agréable et ce n’est pas ce que les fans de Formule 1 méritent. Ce n’est pas ce que le sport automobile mérite.

« Surtout, ce n’est pas une bonne image en ce qui concerne les règles et règlements et les propres règles et règlements de la FIA. C’est ce que je dénonce un peu. Donner de telles décisions, une fois dans un sens, une fois dans l’autre sens. Ensuite, vous vous rendez compte… que cela n’aurait pas du tout été conforme aux règles. C’est quelque chose pour lequel vous devez critiquer la FIA.

Mercedes a confirmé qu’elle avait déposé son intention de faire appel du verdict de la FIA et qu’elle disposait de 96 heures pour confirmer si elle contesterait ou non la décision de la FIA devant la Cour d’appel internationale.