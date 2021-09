On dirait que la nouvelle marque de Kanye West sera en concurrence avec Kim Kardashian

in

Les articles enregistrés par Kanye West signalent son intention d’entrer dans l’espace, qui a longtemps été populaire auprès de célébrités telles que Martha Stewart et Gwyneth Paltrow. Sous la prétendue marque de style de vie de West, il a déposé une gamme d’articles de literie, d’accessoires de salle de bain, de décoration de cuisine, de tentures murales en textile et d’autres accessoires pour la maison. En plus des articles d’ameublement, West a même enregistré une gamme d’articles ménagers pour enfants. Tous les articles enregistrés seront marqués de son nom.