On dirait que la performance du journal de Bridget Jones de Renee Zellweger était trop réelle pour le nouveau petit ami Ant Anstead

in

Bien sûr, Renée Zellweger a joué dans de grands films pendant près de 30 ans et a (comme mentionné ci-dessus) été interviewée et a beaucoup parlé pendant une grande partie de cette période. Même si c’est difficile à retenir, tout le monde n’est pas aussi déterminé que nous à tout savoir sur les personnes célèbres (nous sommes une équipe maintenant, vous et moi. Profitez-en tant que ça dure.), donc ces informations de base sur où Zellweger a grandi aurait pu passer juste devant Anstead pendant cette période.

De plus, il était occupé à devenir un maître mécanicien, et il est probable qu’il a dû se concentrer sur cela pendant longtemps, ce qui aurait pu éliminer l’espace cérébral pour des choses comme où une célébrité au hasard a passé les premières années de sa vie.