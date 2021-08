On dirait que la prochaine apparition d’Anthony Mackie dans Captain America a été alignée

En supposant qu’Anthony Mackie n’apparaisse pas auparavant dans un autre projet MCU, Captain America 4 marquera sa huitième apparition dans la franchise de super-héros, ayant fait ses débuts en 2014 Captain America: The Winter Soldier. Alors que Sam Wilson conserve ses ailes de marque en tant que nouveau Captain America, il inspirera désormais les gens du monde entier avec le manteau que son ami proche a tenu pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à la bataille finale avec Thanos après la défaite du Blip. En plus de jouer dans The Falcon and the Winter Soldier, cette année a également vu Mackie apparaître dans Outside the Wire, The Woman in the Window et la série d’anthologies amazoniennes Solos.