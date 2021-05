On dirait que la querelle de Lisa Vanderpump avec Kyle Richards continue

Le camouflet n’est pas trop déraisonnable, étant donné ce qui s’est joué dans l’amitié de Lisa Vanderpump et Kyle Richards sur Real Housewives of Beverly Hills, et l’audace d’un tel mouvement en premier lieu. Les deux étaient incroyablement proches pendant près d’une décennie, comme le montre la série, mais tout a pris une tournure pire lors de la dernière saison de Vanderpump, lorsque d’autres membres de la distribution l’ont accusée d’avoir divulgué à la presse que Dorit Kemsley aurait abandonné son chien adopté. Chiens Vanderpump. Richards a carrément accusé Vanderpump de mentir, d’aller à la presse et même d’avoir organisé l’ancien co-star Teddi Mellencamp pour les retombées.