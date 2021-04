On dirait que la querelle entre Hannah Ferrier et le capitaine Sandy est toujours en cours

Le mauvais sang entre les deux anciens de Under Deck est intéressant, surtout compte tenu des récentes affirmations de Hannah Ferrier. Alors que sur Under Deck, de nombreux fans ont applaudi les deux femmes pour avoir représenté leur sexe de manière forte et faisant autorité dans ce qui est généralement un espace dominé par les hommes. Le capitaine Sandy n’a eu aucun problème à élever Malia White au rang de maître d’équipage, et Ferrier n’a jamais reculé face à l’opposition de qui que ce soit. Ferrier et le capitaine Sandy ont deux approches différentes de la gestion, cependant, et c’est pourquoi leur querelle est apparemment sans fin.