On dirait que la sortie de HBO Max de Dune pourrait ne pas être figée

Avec la sortie actuelle de Dune dans six mois, cette question devra être réglée le plus tôt possible. Et gardez à l’esprit que HBO Max hébergera toujours du contenu Dune dans un proche avenir, car une série préquelle intitulée Dune: The Sisterhood est en développement. Quant au film principal, il adaptera à peu près la première moitié du roman original de Dune, et sa distribution d’ensemble comprend Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, Stellan Skarsgard et Dave Bautista, entre autres. En plus de diriger le long métrage, Denis Villenueve partage le crédit du scénario avec Jon Spaihts et Eric Roth.