On dirait que la star d’Aquaman 2, Yahya Abdul-Mateen II, aime taquiner son retour en tant que Black Manta

in

Yahya Abdul-Mateen II travaille dur pour Aquaman et le royaume perdu et est clairement enthousiasmé par le retour de Black Manta et il le montre en révélant comment il se prépare au début de la production. Yahya Abdul-Mateen II se prélasse, lisant un script géant tout en parlant au téléphone, vraisemblablement à propos d’Aquaman 2, qui est le moyen idéal de travailler à domicile. La légende est simplement “Aquaman” avec un signe de paix qui indique probablement que la production est sur le point de commencer à augmenter.

Les fans de DC peuvent revoir l’original Aquaman sur HBO Max. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.