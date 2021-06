in

Au cours de la récente bataille pour la garde, leur enfant aîné, Maddox, a même témoigné contre Brad Pitt, disant qu’il avait prévu de supprimer légalement la partie Pitt de son nom de famille. Malgré deux aspects flagrants de l’affaire qui semblaient faire pencher la balance en faveur d’Angelina Jolie, le juge a décidé que les ex partagent la garde partagée de Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et des jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans.