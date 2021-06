On dirait que l’avocat du porno effrayant est sur le point d’avoir des nouvelles horribles – RedState ⋆ .

Michael Avenatti, qui s’est fait connaître pour avoir représenté la star du porno Stormy Daniels, pourrait être condamné à une longue peine de prison pour avoir tenté d’extorquer une somme d’argent gargantuesque à Nike. Les procureurs ont imploré un juge de condamner l’avocat à une peine de prison “très lourde”.

L’Associated Press rapporte :

Les procureurs ont noté dans un mémoire du tribunal fédéral de Manhattan que les responsables du bureau de probation recommandaient une peine de huit ans de prison pour l’avocat californien qui s’est fait connaître il y a trois ans grâce à sa représentation de la star du porno Stormy Daniels contre le président de l’époque, Donald Trump.

Dans leur demande, les procureurs ont écrit :

L’accusé, un avocat de premier plan et une personnalité médiatique très appréciée du public, a trahi son client et a cherché à s’enrichir en armant son profil public dans le but d’extorquer une société cotée en bourse des dizaines de millions de dollars. Il s’agissait d’un abus de confiance flagrant, et il justifie une punition réelle et grave.

Avenatti a été accusé d’avoir tenté de contraindre Nike à lui payer 25 millions de dollars pour l’empêcher de parler à la presse d’allégations de corruption impliquant l’entreprise et les sports universitaires. Il a été condamné l’an dernier. Ses avocats ont demandé au juge de prononcer une peine clémente : six mois de prison et un an de détention à domicile.

“Les procureurs ont joint des déclarations d’impact aux victimes de Nike et de l’ancien client d’Avenatti, Gary Franklin Sr. Ils ont exhorté le juge à ordonner à Avenatti de payer 1 million de dollars en dédommagement à Nike pour ses frais juridiques”, selon l’AP.

Le rapport de l’AP continuait :

Dans une déclaration d’impact sur la victime, les avocats de Nike ont écrit qu’Avenatti avait causé un préjudice considérable à l’entreprise lorsqu’il avait mis à exécution les menaces de causer à Nike des milliards de dollars de pertes en alléguant faussement dans un tweet avant son arrestation que la conduite criminelle dans l’entreprise avait atteint le ” niveaux les plus élevés. Le cours de l’action Nike a immédiatement chuté d’un dollar, représentant 300 millions de dollars, ont-ils déclaré.

“Les dirigeants de Nike ont été choqués”, ont écrit les procureurs. “Nike avait pris la décision de ne pas payer M. Avenatti, et maintenant ils le regardaient mettre à exécution ce qu’il avait criminellement menacé de faire.”

Les procureurs ont également noté qu’Avenatti avait publié un “barrage quotidien de publications sur Twitter” pendant des semaines après son arrestation. Ils l’ont accusé de « porter des accusations manifestement fausses contre Nike et les athlètes du secondaire qui participent au programme de football de base de Nike ».

Franklin a déclaré que les actions de l’avocat du porno effrayant “m’ont dévasté financièrement, professionnellement et émotionnellement”.

« Les actions de M. Avenatti ont détruit ma réputation dans ma communauté. Le nombre d’inscriptions dans mon club est à un niveau record. Je ne me sens plus le bienvenu dans des endroits où je me sentais autrefois à l’aise. J’ai lutté avec ma santé mentale. Ma famille a souffert. En raison des actions de M. Avenatti, ce « scandale » est maintenant le premier résultat lorsque vous recherchez mon nom sur Google », a écrit Franklin.

Les avocats d’Avenatti ont tenté de susciter la sympathie pour leur client et de minimiser l’impact de son crime, soulignant que personne n’avait perdu d’argent à cause de ses actions. «Il ne peut aller nulle part en public sans s’inciter et se soumettre à des commentaires et des abus au vitriol. Ces circonstances à elles seules dissuaderaient quiconque à la place d’Avenatti de se livrer à un comportement similaire », ont-ils soutenu.

Mais, ce n’est pas fini. Avenatti fait également face à des accusations à Los Angeles, alléguant qu’il a escroqué des millions de dollars à d’autres clients. L’année prochaine, il devrait être jugé à Manhattan pour avoir arnaqué Stormy Daniels sur des centaines de milliers de dollars liés à un contrat de livre. Avenatti a plaidé non coupable à chacun de ces chefs d’accusation.

L’ascension et la chute d’Avenatti ont été si rapides que même Icare serait choqué. L’avocat du porno effrayant s’est fait un nom avec succès en représentant Daniels contre Trump, sachant probablement que cela s’attirerait les bonnes grâces des médias militants, qui gardaient leurs lèvres fermement plantées sur son derrière. (Avenatti et Daniels se tirent dessus maintenant comme Nick Arama l’a rapporté ici.)

Après avoir représenté Daniels, il a continué à utiliser Trump pour s’élever et a même fait semblant d’envisager de se présenter contre Trump en 2020. Mais, comme Icare, Michael Avenatti a essayé de voler plus haut qu’il n’était censé voler. Il est devenu gourmand. L’homme pensait apparemment qu’il était invincible. Mais, il est devenu clair que la cire sur ses ailes fondait, et il était le seul à ne pas le voir.

Nous ne savons pas encore comment le juge se prononcera. Mais, il semble évident que, combiné à ses autres affaires, Avenatti est sur le point de faire face à un monde de souffrance.