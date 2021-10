On dirait que le Halo Needler obtient enfin le blaster Nerf qu’il mérite

Le Halo Needler est l’une des armes de jeu vidéo les plus mémorables jamais conçues : un fusil extraterrestre qui tire des pointes de plasma cristallin qui explosent. Tout en s’inspirant clairement du « pistolet de relecture » ​​de The Fifth Element en termes de forme et de fonctionnalité, il a acquis une popularité qui lui est propre. Maintenant, Hasbro a annoncé une réplique Nerf à mousse du Needler qui pourrait enfin lui rendre justice.

Le 100 $ Nerf LMTD Halo Needler suit le fusil à impulsion Aliens de la société et le blaster Mandalorian Amban Phase-pulse en posant la question : et si Hasbro construisait un blaster Nerf de qualité cosplay pour ses plus grands fans au lieu de quelque chose qui doit se vendre comme un jouet ? La réponse est un blaster entièrement automatique à 10 coups avec des pointes lumineuses dont les lumières s’éteignent automatiquement lorsque vous tirez sur chacune, imitant la façon dont chaque aiguille disparaît lorsque vous jouez à un jeu Halo.

A quoi ressemble le prototype actuel illuminé.

Ce n’est pas non plus un blaster à volant d’inertie, pas le genre qui crache des fléchettes en les jetant entre deux roues (et en créant des sons de rotation potentiellement ennuyeux). Le simple fait de reposer votre doigt sur la gâchette allumera les lumières du Needler et le tirer activera le mécanisme complet à la fois : une série d’engrenages motorisés qui ramène un piston à ressort pour tirer et faire avancer le tambour.

C’est instantanément bien mieux que les tentatives précédentes du Needler, comme la version maladroite de BoomCo qui nécessitait une main supplémentaire pour amorcer une longue poignée non canonique en bas, ou cet encaissement rapide et précoce de Nerf. Il faut 6 piles AA, et pour le prix substantiel, vous aurez également un support pour l’afficher. (Vous pouvez laisser le blaster allumé en mode d’affichage.)

Vous pouvez le trouver ici sur Amazon ou Entertainment Earth ou GameStop ou Hasbro Pulse, mais sachez que cela pourrait prendre beaucoup de temps à arriver: il ne devrait pas sortir avant la fin de 2022. Il est toujours en développement, bien que Hasbro ait présenté une première version de travail sur son livestream aujourd’hui autour de la barre des 2 heures et 14 minutes.

Un autre regard sur le prototype fonctionnel.