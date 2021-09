On dirait que le problème de la batterie PS4 CMOS a été résolu avec une mise à jour du firmware

in

Il semble que Sony ait résolu le problème CMOS de la PS4, qui affectait la batterie de l’horloge interne de la console.

Le problème CMOB a été découvert en avril de cette année, et il a fallu un certain temps à Sony pour résoudre le problème. Heureusement, il a finalement écouté les utilisateurs de PS4 et le problème a été résolu.

Le problème a été résolu avec la sortie du firmware 9.0.0, ce qui est une bonne nouvelle, étant donné que si la batterie de la console mourrait, cela remettrait l’horloge à zéro et rendrait les jeux physiques et numériques injouables.

Désormais, les consoles PS4 dont la batterie est à plat peuvent à nouveau jouer à des jeux qui ne plantent plus au démarrage. Les trophées peuvent également être à nouveau gagnés, mais ils n’auront pas de date attachée.

Le problème causé par le CMOS était que si la batterie était morte, l’horloge système ne serait pas en mesure de dire l’heure interne, ce qui rendait les jeux injouables.

Afin de garder les jeux jouables, les utilisateurs devraient maintenir une connexion constante au PlayStation Network, ou acheter une nouvelle batterie pour le système, ce qui en soi n’était pas grave, mais la nouvelle batterie devrait également se connecter aux serveurs pour fins d’authentification. Si la batterie mourrait et était remplacée sans connexion, les utilisateurs ne pourraient plus jouer à leurs jeux stockés ou physiques.

Et cela inquiétait les utilisateurs de PS4 en raison du fait que Sony pourrait éventuellement mettre les serveurs PS4 hors ligne à l’avenir, et leurs jeux seraient perdus avec le temps.

Modern Vintage Gamer explique le problème initial et comment la nouvelle mise à jour du micrologiciel résout le problème mieux que jamais.