On dirait que l’Empire Star Bryshere Grey se dirige vers la prison pour violence domestique

La probation s’accompagne également de quelques autres stipulations, dont l’une est qu’il sera interdit à Bryshere Gray de consommer des drogues illicites. Avec cela, il devra se soumettre à des tests de dépistage de drogue et d’alcool. Il est également interdit à l’acteur de posséder tout type d’arme à feu, y compris même les pistolets Taser et les pistolets paralysants. De plus, si Gray est contacté un jour par les forces de l’ordre, il doit s’enregistrer auprès de son agent de probation dans les 72 heures. Il doit également avoir l’autorisation écrite des autorités avant de s’associer avec toute personne ayant un casier judiciaire.