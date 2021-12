On dirait que l’Epic Games Store distribuera à nouveau des jeux gratuits pour les vacances

On dirait qu’Epic Games est sur le point de distribuer des jeux gratuits encore une fois cette année pendant la période des fêtes.

En fait, il semble que 15 titres seront distribués par le biais du Boutique de jeux épiques, un par jour du 16 décembre au 30 décembre.

C’est selon l’utilisateur de Dealabs Billbill-Kun qui, comme le note VGC, a divulgué les bons jeux PlayStation Plus pour septembre, octobre, novembre et décembre. Billbill-Kun a également divulgué les jeux Xbox Live de décembre avec des titres Gold, et avait également raison sur ce front.

Selon le leaker, de nombreux jeux leur sont connus, mais ils ne souhaitent pas gâcher les surprises. Ils nous ont cependant donné un avant-goût de ce à quoi s’attendre en listant Shenmue 3 comme première goutte à venir le 16 décembre.

En 2019, Epic a distribué 12 jeux gratuits en autant de jours, et l’année dernière, la société en a distribué 15 au total.

Le premier billet de faveur sera mis en ligne aux côtés de la vente de vacances d’Epic Games Store, selon le leaker, et la vente devrait se terminer le 6 janvier. Pour une idée du type de remises auxquelles vous pouvez vous attendre, consultez la bande-annonce ci-dessus des vacances 2019 vendre.

Une fois qu’Epic aura officialisé la nouvelle, nous vous le ferons savoir, mais une annonce ne devrait pas être trop éloignée étant donné que le 16 est jeudi de la semaine prochaine.