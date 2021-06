On dirait que les problèmes juridiques d’Erika Jayne seront au centre d’un autre spectacle en plus de RHBH

Erika Jayne a rapidement gravi les échelons des vraies femmes au foyer de Beverly Hills pour sa garde-robe glamour, son attitude froide et son impressionnante seconde vie en tant qu’artiste de scène. Encore plus intrigante était son mariage de 20 ans avec l’avocat Tom Girardi, l’inspiration derrière le film d’Erin Brockovich, qui a 33 ans son aîné. Leur mariage serait censé occuper le devant de la scène cette année sur les vraies femmes au foyer en raison de l’emmêlement de Girardi dans des poursuites pour détournement de fonds et une faillite involontaire, et il semble maintenant que les problèmes juridiques seront également au centre d’un autre spectacle.