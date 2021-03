Si quoi que ce soit, cependant, les révélations faites dans la saison 15 de Real Housewives of Orange County sont probablement les plus importantes jamais vues dans la série, et j’ai le sentiment que les fans méritent vraiment un suivi. Personnellement, je veux connaître l’état actuel de: la situation-navire de Braunwyn Windham-Burke avec son mari et son amant, plus sur l’enfance d’Elizabeth Vargas dans une secte, et si Kelly Dodd regrette vraiment, jamais quelque chose.