On dirait que mettre fin au dernier homme debout a été vraiment difficile pour Tim Allen

Pour être très honnête, j’ai eu des problèmes de santé en abandonnant celui-ci. Ça fait juste, quoi, trois ou quatre semaines? Et je me sens littéralement mieux. Je n’ai jamais apprécié [a job this much], en dehors de l’amélioration de l’habitat et peut-être des moments de Galaxy Quest et de l’un de ces emplois en stand-up que j’adore. Mais cet équipage, du gars à la porte à Radford à l’intérieur aux gens avec qui nous avons mangé, j’ai adoré chaque seconde de cette expérience. Earl Hindman et moi – que Dieu le repose – nous aimions ce que nous faisions, et nous regardions chaque partie du plateau tous les matins et juste … Je m’en souviendrai toujours, et cette gratitude m’a permis de rester au même niveau. Et cet ensemble, j’ai regardé chaque pièce d’ensemble; J’ai parcouru chaque couloir encore et encore. J’ai toujours regardé autour de moi; Ça va me manquer. Ayant cela annulé plusieurs fois comme ça, on s’habitue à la mort subite, et pour une raison quelconque, je préfère ça. Sachant que nous avons été annulés toute l’année, je regarderais tout ce merveilleux casting. Vous pouvez entendre cela d’un million de façons. Vous ne savez tout simplement pas combien d’affection j’ai pour toutes ces personnes, les gens dans les coulisses, toutes les personnes impliquées dans cette chose.