On dirait que Naruto arrive bientôt sur Fortnite

Non, tes yeux noirs ne te trahissent pas. Un croisement entre Naruto et Fortnite est en préparation et arrivera bientôt le 16 novembre. La portée complète de ce crossover n’a pas encore été révélée, car nous n’avons qu’une image tease via le Twitter officiel de Fortnite.

Nous pouvons cependant regarder les croisements précédents pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver. Récemment, Riot Games et Epic se sont associés autour de la sortie d’Arcane et ont amené Jinx à Fortnite en tant que personnage invité. Avec ce crossover, nous avons vu un nouveau skin de personnage, un sac à dos bling, une pioche et d’autres produits cosmétiques dans le jeu.

En tant que tel, nous pouvons présumer en toute sécurité que le crossover Naruto emboîtera le pas à des événements antérieurs de nature similaire. Le personnage que nous verrons probablement rejoindre le casting est en suspens, mais selon toute vraisemblance, ce sera Naruto lui-même. Soit ça, soit un autre membre de la Team Seven comme Sasuke ou Sakura.

Ce crossover semble sortir de nulle part, mais Naruto est bien sûr l’une de ces adresses IP extrêmement populaires que certains ne rêveraient que d’inclure dans Fortnite. Naruto serait remarquable en tant que premier personnage d’anime présent dans Fortnite et ouvre la porte à une future collaboration entre Epic Games et d’autres animateurs.

Récemment, Epic Games a retiré l’emote Travis Scott de Fortnite à la suite de la mort de huit personnes lors de sa représentation du festival Astroworld 2021. Bien qu’aucune déclaration directe n’ait été faite quant à la raison, on suppose que cela est dû à ces événements.