On dirait que No Time To Die a pris une décision sur sa date de sortie (encore)

Après avoir débuté son temps en tant que James Bond avec Casino Royale en 2006, la cinquième et dernière apparition de Daniel Craig en 007 voit le personnage se heurter à Lyutsifer Safin de Rami Malek cinq ans après les événements de Spectre. Les visages de retour de No Time to Die incluent Léa Seydoux, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Ralph Fiennes et Rory Kinnear, tandis que les nouveaux arrivants aux côtés de Malek incluent Ana de Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Billy Magnussen et Dali Benssalah.