On dirait que nous connaissons enfin le prochain grand méchant de Marvel qui remplacera Thanos – .

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela, mais la prochaine émission télévisée Disney + MCU de Marvel aurait au moins un caméo massif. Cela devrait être le cas pour tout film ou série télévisée Marvel. La seule façon de lier ces projets est d’avoir des camées et des œufs de Pâques dans chacun d’eux afin que le public puisse relier les points.

Dans WandaVision, nous avons eu une grosse camée à la moitié de la saison, et nous en attendions deux supplémentaires pour les derniers épisodes. Malheureusement pour les deux derniers camées, l’acteur de Vision, Paul Bettany, ne faisait que nous troller et l’apparence de Benedict Cumberbatch a été coupée. Le faucon et le soldat de l’hiver nous ont apporté des méchants des films précédents de Captain America ainsi que quelques camées passionnants des bandes dessinées, y compris le mystérieux espion connu sous le nom de Val (Julia Louis-Dreyfus). Mais Marvel aurait également coupé deux autres idées de camées étonnantes de la série.

Ensuite, Loki pourrait laisser tomber une surprise encore plus grande que les émissions précédentes jusqu’à présent, un méchant Marvel que nous nous attendons déjà à voir dans les films MCU dans un avenir pas trop lointain. Attention, quelques spoilers suivent ci-dessous.

Avant d’aller plus loin, je vous rappelle de tempérer vos attentes de Loki dès maintenant. Si WandaVision nous a appris quelque chose, c’est que les émissions de télévision Marvel ne sont pas comme les films en ce qui concerne les grandes révélations. Kevin Feige l’a répété à plusieurs reprises à plusieurs reprises, notant que regarder les émissions de télévision de Marvel ne sera pas obligatoire pour comprendre le scénario plus large présenté dans les films. C’est une interprétation compréhensible de Marvel, étant donné que Disney + n’est toujours pas disponible aussi largement que Netflix.

Loki semble être l’émission télévisée la plus excitante de la phase 4 à ce jour, compte tenu de sa prémisse. Nous n’allons pas seulement voir une nouvelle version de Loki (Tom Hiddleston) que nous n’avions pas vue depuis le premier film Avengers. La série nous en dira également plus sur le fonctionnement du multivers. Ce Loki provient d’une chronologie différente et nous pourrons rencontrer la Time Variance Authority (TVA) chargée de régir les délais dans le multivers.

Cela nous amène au nouveau rapport du Ronin sur le surprenant camée de Loki. Le blog a réitéré un rapport datant de décembre affirmant que Kang The Conqueror (Jonathan Majors) apparaîtra à Loki.

C’était juste quelques jours après que Marvel a confirmé que Majors jouerait cet énorme méchant de Marvel, qui aurait apparu dans Fin du jeu à un moment donné avant le lancement du film.

Peyton Reed est de retour pour réaliser le troisième film Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, @EvangelineLilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer reviennent tous. @KathrynNewton rejoint le casting en tant que Cassie Lang et Jonathan Majors en tant que Kang le Conquérant. pic.twitter.com/CXivSDaZKE – Disney (@Disney) 11 décembre 2020

Le Ronin dit qu’il a trouvé de nouvelles informations et peut maintenant confirmer indépendamment le rapport précédent. L’introduction de Kang est apparemment prévue pour Loki. Marvel a confirmé que le méchant apparaîtra dans Ant-Man 3, qui sera lancé au début de 2023. Mais si Kang est censé être le genre de méchant majeur qui pourrait même remplacer Thanos, nous devrons donc le voir dans diverses histoires avant cela. afin que Marvel puisse étoffer son histoire.

Le rapport indique que la taille et la portée du camée des Majors restent à déterminer. Mais le personnage est connecté à la TVA dans les bandes dessinées, nous nous attendons donc à le voir dans l’émission télévisée Loki. D’autres ont émis l’hypothèse que Kang serait dans la série télévisée récemment, donc ce dernier rapport ajoute certainement plus de carburant au feu.

Loki sera lancé sur Disney + le 9 juin. Voici le dernier spot télévisé qui présente plus de séquences de la nouvelle série MCU à venir:

