On dirait que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des jeux Unity Engine

Image : The Pokémon Company / The Pokémon Company / Baccarat

Avertissement spoiler : Bien que nous évitions d’afficher ici des informations qui pourraient être considérées comme « spoilerifiques », nous vous recommandons de faire preuve de prudence lorsque vous cliquez sur un lien qui vous éloigne du site.

Comme il est courant de nos jours, la prochaine grande sortie du calendrier de nombreux joueurs, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, aurait été divulguée à l’avance, certaines personnes ayant déjà capturé les légendaires Pocket Monsters du jeu. Pour les joueurs sensibles aux spoilers qui attendent avec impatience ces remakes DS, c’est une période dangereuse sur Internet, mais rassurez-vous, nous éviterons les spoilers de gameplay autour de ces parties.

Une information intéressante qui est apparue tôt, cependant, est la suggestion de diverses parties sur les réseaux sociaux que cette paire de jeux a été construite à l’aide de Unity plutôt que de s’appuyer sur le moteur de jeu utilisé pour Sword and Shield.

La prise en charge par Switch de Unity – un moteur couramment utilisé qui alimente un grand nombre de jeux sur toutes les plateformes – a été un facteur dans l’énorme bibliothèque de titres que la console a accumulée depuis 2017, dont un grand nombre n’est peut-être pas venu sur la plateforme de Nintendo si le le moteur n’a pas été pris en charge.

Brilliant Diamond et Shining Pearl sont créés avec le moteur de jeu Unity ! Cela a entraîné de nombreux changements structurels dans la façon dont les données sont stockées par rapport au stockage de données de Sword & Shield. — Kurt (@Kaphotics) 9 novembre 2021

Que signifie l’utilisation d’Unity par Brilliant Diamond et Shining Pearl pour les jeux ? Eh bien, pour la grande majorité des joueurs, très peu – vous remarquerez peut-être un logo dans le générique, mais sinon vous ne sauriez probablement pas dans quel moteur le jeu a été intégré. Pour les personnes qui aiment bricoler le code en coulisses , cependant, l’utilisation de ce moteur rend apparemment les modifications de la ROM et les modifications apportées au texte et à d’autres éléments beaucoup plus faciles qu’elles ne l’auraient été autrement.

Bien qu’Unity ait ses détracteurs (comme tout moteur de jeu), il s’agit d’un outil polyvalent et puissant qui a fait ses preuves sur Switch – que le développeur ILCA ait choisi Unity a beaucoup de sens.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous évitez les spoilers comme Neo esquivant les balles ou si vous plongez la tête la première dans la piscine de spoilers Brilliant et Shining faisant le tour du Web.