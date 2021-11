On dirait que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont exactement la même ROM

Image : La société Pokémon

Avertissement spoiler : Bien que nous évitions d’afficher ici des informations qui pourraient être considérées comme « spoilerifiques », nous vous recommandons de faire preuve de prudence lorsque vous cliquez sur un lien qui vous éloigne du site.

Depuis l’aube du Pokémon série, les jeux principaux ont été soigneusement divisés en deux versions, et bien qu’il s’agisse généralement du même jeu de base, il existe des différences à noter, telles que le Pokémon avec lequel vous commencez ou les monstres que vous pouvez rencontrer en cours de route. Le système a été mis en place pour encourager les joueurs à échanger entre eux, et ainsi obtenir des monstres non inclus dans la version qu’ils possèdent.

Cela a déjà été fait en créant deux ROM différentes du jeu, mais avec Pokémon Diamant Brillant Et Perle Brillante, il semblerait que le processus ait été rationalisé, car des types sans scrupules qui ont eu accès au jeu tôt signalent que vous pouvez basculer entre les deux versions à partir de la même ROM.

En surface, cela a beaucoup de sens. Le jeu de base est à peu près identique dans les deux variantes, alors pourquoi ne pas consolider ces données et simplement avoir un « drapeau » qui décide de la version à laquelle vous jouez ? Il convient de noter qu’à moins que vous n’exécutiez le jeu illégalement sur une console piratée, vous ne pourrez pas basculer entre Brilliant Diamond et Shining Pearl, donc cette nouvelle sera en grande partie hors de propos pour les millions de personnes qui ont l’intention d’acheter le jeu par des moyens légitimes.

Bien sûr, cela signifie que si vous achetez le pack double, vous achetez techniquement exactement le même jeu deux fois – même s’il n’y a aucun moyen de basculer entre eux sur un Switch non piraté.

