On dirait que Quake est en train d’être remasterisé et qu’il va changer

Il semble que QuakeCon ait divulgué certaines révélations à l’avance, la dernière semblant émerger via une liste ESRB. Une entrée simplement appelée tremblement de terre est apparu, incluant agréablement le Switch comme plate-forme.

Il y a plusieurs raisons de croire que cela pourrait indiquer une sorte de réédition festive du classique de 1996. D’une part, la « QuakeCon » en ligne uniquement de cette année débutera à 11h00 Pacifique / 14h00 Est / 19h00 Royaume-Uni / 20h00 CEST avec une émission intitulée ‘QuakeCon Digital Welcome + Célébration des 25 ans de Quake avec id Software et MachineGames’. Un gros anniversaire et la présence d’un studio réputé pour son travail sur les jeux FPS, c’est subtil.

Si vous ne connaissez pas bien Quake, il s’agissait d’une version majeure d’ID Software en 1996 qui faisait suite au succès de l’original PERTE, fournissant à certains égards une autre avancée notable dans la technologie et la conception de l’entreprise. Il est également réputé et toujours très apprécié à ce jour pour la façon dont il a révolutionné et introduit des options multijoueurs variées et amusantes, y compris la prise en charge des tout premiers jours de jeu en ligne.

Une réédition ou un remasterisation sur du matériel moderne sera certainement passionnant si elle est effectivement révélée plus tard dans la journée. Jouer à Quake sur la Switch – c’est plutôt rêveur pour certains d’entre nous d’un certain âge.

Seriez-vous enthousiasmé par la sortie de Quake pour son anniversaire sur Switch ? Nous regarderons la diffusion en direct plus tard et mettrons à jour cet article avec toutes les nouvelles.