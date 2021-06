On dirait que Samoa Joe de la WWE est prêt à revenir sur le ring pour NXT

La vérité est que Samoa Joe était considéré comme un événement principal de la WWE avant sa blessure, et il est resté populaire pour réussir sa transition vers le commentateur, il faut donc se demander combien de temps il restera dans le NXT. Dans le même temps, il pourrait être tout aussi bénéfique pour lui de faire partie des vétérans de NXT et d’entraîner la prochaine génération d’athlètes talentueux qui pourraient plus tard faire sensation dans des émissions comme Monday Night Raw. Dans les deux cas, il semble que Samoa Joe soit prêt à revenir à l’action, et s’il en parle dans des podcasts, cela pourrait être une chose que les fans pourront voir le plus tôt possible.