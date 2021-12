On dirait que Sega est sur le point d’annoncer un nouveau jeu Sonic

Êtes-vous prêt à aller vite ? Farcir votre visage avec des chiens chili? Se lier d’amitié avec un gros chat ? Bien, car un nouveau Sonic l’hérisson jeu va probablement être annoncé très bientôt.

Il y a certaines choses qui nous font dire ça. Premièrement, un nouvel enregistrement sur le site Web suggère que Sega est sur le point de lever le voile sur un autre titre contenant la petite créature bleue hérissée. Un domaine officiel Sega – sur l’URL frontiers.sonicthehedgehog.com est apparu, ce qui amène les fans à penser qu’une révélation de Sonic Frontiers pourrait bientôt figurer sur les cartes proverbiales.

De plus, les détectives infatigables du premier moulin à rumeurs sur les jeux de Reddit, r/GamingLeaksAndRumours, ont remarqué que la section « Mes jeux » de la page du conservateur de Sonic the Hedgehog sur Steam est passée de 34 à 35. Hmm.

Ensuite, Geoff Keighley a tweeté sa joie d’être suivi par Sonic sur Twitter, et le compte réel du hérisson a demandé si l’hôte avait plus d’invitations aux Game Awards le 9 décembre. HMM.

Alors quel pourrait être le jeu ? Eh bien, en mai, Sega a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu Sonic the Hedgehog pour une sortie en 2022. Il n’y a aucun détail – du tout – sur ce que sera ce nouveau titre, et jusqu’à présent le seul teaser que nous ‘ J’ai pour le jeu des fonctionnalités de Sonic en cours d’exécution… et rien d’autre qu’un symbole inexpliqué qui clignote pendant la bande-annonce.

Après la révélation, Sega a déclaré avoir annoncé un nouveau jeu Sonic the Hedgehog un peu trop tôt. Pourrions-nous enfin être prêts à voir ce qu’est ce jeu ?

Les Game Awards auront lieu en direct, en personne au Microsoft Theater le jeudi 9 décembre 2021. Keighley s’est vanté que le mégashow marketing présentera « au moins 40 jeux », offrira « de vrais trucs de nouvelle génération ».

C’est le bon moment pour être un fan de Sonic ; le jeu de compilation Sonic Origins arrive l’année prochaine, et il y a aussi Sonic Prime, la série animée de 24 épisodes, qui sortira également sur Netflix en 2022.