On dirait que Supergirl ramène un méchant préféré des fans pour la dernière saison

Mxy est apparu tout au long de la série depuis la saison 2, quand il est venu à National City pour professer son amour pour Kara, mettant en danger la vie des autres avec ses pouvoirs mystiques dans une tentative de la «courtiser». Peter Gadiot a dépeint le personnage très tôt, avec Thomas Lennon prenant le rôle dans la saison 5. Après que Mxy a été puni par les autorités de la cinquième dimension, il a été condamné par le tribunal à aider ceux à qui il avait fait du tort afin d’utiliser à nouveau ses pouvoirs librement. , et sa dernière tâche était d’aider Kara en lui proposant de sauver son amitié avec Lena. Après avoir échoué encore et encore, Kara a remercié Mxy pour son aide et a décidé d’avancer de toute façon, accomplissant la tâche finale du lutin.