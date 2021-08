Les anciens partenaires et co-animateurs actuels de Flip or Flop, Tarek El Moussa et Christina Haack, ont récemment fait la une des journaux lorsqu’il a été allégué qu’El Moussa s’était un peu effondré sur le plateau. À l’époque, il aurait dit des choses de choix à Haack, notamment en qualifiant son ex de “perdant échoué”. Maintenant, cependant, il semble que les deux soient revenus sur le plateau pour recommencer le tournage après la tirade rapportée par la star de HGTV.