On dirait que The Marvels a trouvé sa deuxième nouvelle star

Si cette nouvelle est vraie, cela marquerait la première fois de Park Seo-joon dans une production hollywoodienne, car jusqu’à présent, il a principalement joué dans des films et des émissions de télévision sud-coréens. Les fans de Parasite de Bong Joon-ho pourraient le voir Park jouer Min-hyuk, l’ami de Ki-woo, et l’année dernière, il a dirigé la série télévisée Itaewon Class. Il n’y a aucun moyen de prédire pour le moment comment Park s’intègre dans l’image de The Marvels, mais il suffit de dire que jouer dans un film Marvel renforcera son profil mondial.