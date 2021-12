On dirait que vos proches vont ruiner les recommandations de Google TV pour vous cette saison des vacances, après tout

Les profils multi-utilisateurs sont probablement retardés en 2022

Tous ceux qui vivent ensemble n’ont pas le même goût en matière de divertissement, c’est pourquoi des applications comme Netflix et HBO Max proposent des profils d’utilisateurs individuels pour chaque compte. Google TV devait ajouter des profils en novembre, mais si vous utilisez un Chromecast, vous avez probablement remarqué qu’ils ne sont pas encore en ligne. Malheureusement, si vous vous attendiez à profiter de comptes séparés avant la période des fêtes, vous ne devriez pas vous y attendre de si tôt.

Google a retardé les profils sur son interface TV, selon un nouveau rapport de 9to5Google. La prise en charge multi-utilisateurs a été annoncée en octobre, avec le dernier Chromecast configuré pour accéder en premier à la fonctionnalité. Cependant, nous sommes déjà à quelques jours du mois de décembre et nous n’avons pas encore vu de profils apparaître sur aucun appareil Google TV. Il est maintenant prêt à être lancé dans les mois à venir, bien qu’il n’y ait pas d’estimation précise du moment exact où vous pourrez peut-être séparer votre dernière frénésie de Sopranos des marathons sans fin des Simpsons de votre colocataire.

Bien que la société n’ait pas exclu un lancement avant la fin de 2021, il semble que les clients devront probablement attendre l’année prochaine pour commencer à utiliser des profils. Étant donné qu’une version adaptée aux enfants de cette fonctionnalité est arrivée sur Google TV au printemps, il est frustrant de continuer à attendre que tout le monde accède aux écrans d’accueil et aux recommandations personnalisés.

Heureusement, les cartes visibles annoncées aux côtés des profils en octobre ne sont pas retardées – en fait, elles commencent à être lancées pour certains utilisateurs chanceux aux États-Unis. Ceux-ci sont conçus pour combiner les alertes météo, d’actualités et sportives avec votre photothèque pour un diaporama personnalisé (et utile). On ne sait pas encore quand il atteindra tout le monde, mais au moins les propriétaires de Chromecast peuvent être tranquilles en sachant qu’une nouvelle fonctionnalité est probablement destinée à leur appareil avant la fin de l’année.

