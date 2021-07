On dirait que Zack Snyder s’attaque à Army Of The Dead 2 pour Netflix

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Zack Snyder et Netflix resteraient en affaires ensemble, le premier réalisant un film de science-fiction intitulé Rebel Moon pour le second. Aujourd’hui, on apprend que Rebel Moon fait partie d’un accord de premier plan que The Stone Quarry, la société de production dirigée par Zack Snyder, Deborah Snyder et Wesley Coller, a signé avec Netflix. Dans son article sur l’accord de deux ans, THR mentionne que dans le cadre de cet arrangement, Snyder développe Army of the Dead 2 avec Shay Hatten, le co-scénariste du premier film. Le plan est qu’il travaille sur la suite après avoir terminé avec Rebel Moon.