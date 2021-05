“ On dirait qu’ils découvrent une fraude énorme ” lors d’un audit “ incroyable ” en Arizona ⋆ .

Dans une interview accordée à Newsmax mardi soir avec l’ancien conseiller Steve Cortez, le président Donald Trump a déclaré “il semble qu’ils trouvent une fraude énorme” dans l’audit de l’Arizona sur les élections de 2020.

Au cours de l’entretien, Cortez a interrogé le président Trump sur l’audit de l’Arizona. «Il y a à peu près l’uniformité, et les démocrates ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas avoir un décompte des voix en Arizona », a expliqué Trump. «Ce que les sénateurs républicains de l’Arizona ont fait et font maintenant est incroyable. Ils mènent une étude médico-légale du plus grand comté, et c’est 2,1 millions de voix. »

«Et je pense, sur la base des lettres préliminaires écrites par Karen Fann, qui est incroyable, qui est à la tête du Sénat, sur la base de certaines de ces lettres, il semble que je ne suis pas impliqué, il semble qu’ils découvrent une énorme fraude. Maintenant, nous verrons dans quatre semaines, cela va prendre un certain temps. Ils leur ont fait tout déplacer parce que c’est dans un centre de congrès », a déclaré le président Trump.

«C’est une grosse opération, mais nous verrons dans un court laps de temps. Ce qu’ils ont fait est incroyable. Ils doivent être admirés. Ce sont de grands patriotes américains. Les sénateurs républicains de l’Arizona et maintenant d’autres sénateurs, sénateurs d’État et autres, le regardent parce qu’ils disent que la même chose nous est arrivée », a déclaré le président Trump.

Cela vient après que l’ancien président a publié une déclaration à la suite d’informations selon lesquelles jusqu’à 17,5% des bulletins de vote dans le comté de Maricopa ne correspondaient pas aux totaux fournis aux auditeurs par les responsables électoraux du comté de Maricopa. Dans la déclaration, le président Trump a déclaré que les élections de 2020 étaient «corrompues» et provenaient du «tiers monde», comme l’a rapporté National File.

«Une lettre dévastatrice écrite par la présidente du Sénat de l’Arizona, Karen Fann, sur les irrégularités de vote, et probablement la fraude, dans le comté de Maricopa lors de l’élection présidentielle de 2020. Même la base de données a été illégalement supprimée après l’assignation pour produire l’information », a écrit le président Trump, se référant à la lettre où il a été révélé qu’il y avait un écart de 17,5% entre le nombre de bulletins de vote fournis et le nombre de bulletins de vote répertoriés dans au moins un. exemple. «Le président du Sénat Fann a invité les responsables du comté de Maricopa à une audition publique le 18 mai pour leur donner l’occasion d’essayer d’expliquer ce qui est arrivé aux bases de données manquantes, aux bulletins de vote et à d’autres problèmes importants.»

Une lettre contenant une poudre blanche suspecte a été envoyée au bureau de la présidente du Sénat de l’Arizona, Karen Fann, avec des équipes de matières dangereuses enquêtant sur le colis, comme l’a rapporté National File. La lettre pleine de poudre blanche envoyée à Fann intervient alors que les démocrates de l’Arizona et les grands médias critiquent l’audit médico-légal des résultats des élections de 2020 dans le comté de Maricopa qui se déroule actuellement. L’audit, que Fann a autorisé dans son rôle de présidente du Sénat, a été dénoncé comme une « imposture » par le conseil de surveillance du comté de Maricopa la semaine dernière. Le comté de Maricopa a également déclaré qu’il avait l’intention de cesser de coopérer avec l’audit.