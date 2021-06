On dirait qu’Indiana Jones 5 ramène des méchants familiers

En partant de cette vidéo seule, il est difficile de déterminer comment ce train nazi s’intègre dans l’histoire d’Indiana Jones 5. Cependant, en tenant compte d’autres aperçus du tournage du film révélant des véhicules militaires nazis de la Seconde Guerre mondiale et le double cascadeur de Harrison Ford portant une tenue différente de la veste et du fedora traditionnels dans lesquels nous avons l’habitude de voir le personnage, il semble qu’Indiana Jones 5 remontera le temps pour vérifier avec Indy dans ses années les plus formatrices. Ayant déjà vu Indy combattre les nazis en 1936 et 1938, la perspective qu’il se batte avec eux pendant la Seconde Guerre mondiale est excitante.