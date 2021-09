On dirait qu’un ancien acteur de Doctor Who a changé d’avis sur son retour

Le changement d’avis est une excellente nouvelle pour les fans de Doctor Who, même s’il faut se demander ce qui y a conduit exactement. Il convient de noter que Russell T. Davies a été le showrunner pendant presque tout son temps dans la série de science-fiction, à l’exception de l’apparition de Rose dans “Day of the Doctor” en 2013. L’intérêt de Piper pour le retour peut être lié au retour de Davies, bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui, ni que Chris Chibnall ait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle elle ne voulait pas revenir il y a des mois. Le timing est certainement bizarre, bien sûr, étant donné que Piper a changé d’avis en moins d’un an.