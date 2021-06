On dirait qu’un ancien de Bachelor Nation “boycotte” la franchise ABC après la sortie de Chris Harrison

Mais il est à noter que Catherine Giudici a quand même décidé de se brancher sur la saison actuelle de Bachelorette, malgré l’opposition de son mari. À en juger par son soutien aux «filles», en mettant l’accent sur le pluriel, il semblerait qu’elle ait une perspective différente et se penche sur le changement de Chris Harrison étant remplacé par les anciens de Bachelor Nation Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe. On ne sait pas si les deux femmes continueront d’animer après cette année, mais elles semblent déjà plus impliquées à l’écran que Harrison ne l’était par le passé. De plus, les notes de première n’étaient pas ce que l’alun Tanner Tolbert avait prédit.