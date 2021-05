On dirait qu’un spin-off mandalorien n’est plus en préparation chez Disney +

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Il y a beaucoup de raisons d’être enthousiasmé en ce qui concerne l’avenir de la franchise Star Wars. Alors que la galaxie bien-aimée de George Lucas continuera de ravir le public à travers le grand écran, elle s’est également étendue à la télévision. Le mandalorien de Disney + a gagné de nombreux fans et acclamé depuis son lancement en 2019, il n’est donc pas surprenant que Lucasfilm et Disney développent actuellement des émissions dérivées. Cependant, il semblerait que l’un de ces spectacles annoncés précédemment ne soit plus en préparation.