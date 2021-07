“On dirait The Revenant” – Les Nouvelles de Chihuahua – Entrelíneas

En novembre 2020, les premiers rapports sont arrivés selon lesquels Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Avenue) réalisait un cinquième film dans la franchise Predator. Huit mois après cette nouvelle, les producteurs John Davis et John Fox – qui font actuellement la publicité du film d’aventure Jungle Cruise – ont pris le temps de révéler de nouveaux détails sur ce prochain film sur le chasseur extraterrestre mortel. Par exemple, ils ont affirmé qu’il existe des similitudes entre cette production et un certain long métrage de survie, réalisé par le Mexicain Alejandro González Iñárritu.

Davis et Fox ont récemment eu une conversation avec Collider, où le premier a noté que Dan Trachtenberg – du président exécutif – a probablement déjà couvert « les trois quarts » de la production de ce prochain opus de Predator. Selon le média, les deux producteurs ont confirmé que le titre du film est Skull et ont même consacré quelques mots à la façon dont il évoque le tout premier film de la franchise, sorti en 1987, en plus d’avoir des similitudes avec le drame d’époque qui a valu lui son premier Oscar à Leonardo DiCaprio.

«Cela revient à ce qui a fait fonctionner le film Predator original. C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, fondamentalement qu’il peut vaincre une force plus dure, plus puissante et bien armée », a déclaré Davis, à laquelle Fox a ajouté : « En fait, Cela ressemble plus à The Revenant qu’à n’importe quel film du canon Predator. Une fois que vous l’aurez vu, vous saurez ce que je veux dire.

Collider rapporte que Skull sera un film d’époque, bien qu’on ne sache pas s’il se déroulera au 19ème siècle, comme c’est le cas avec The Revenant. John Davis s’est abstenu de révéler une temporalité exacte, mais la rumeur s’était auparavant répandue qu’elle aurait lieu pendant la guerre de Sécession (1861-1865). Et tandis que l’argument reste dans l’ombre, un reportage de fin 2019 – alors que le projet était déjà connu, sans être encore lié à la franchise Predator – assurait que le film parlerait d'”une femme comanche qui va à l’encontre des normes de genre et les traditions pour devenir un guerrier.

Quelque chose qui est déjà dit avec certitude, c’est que Skull suppose effectivement une femme dans le rôle principal, en tant qu’héroïne, couplé au fait qu’il raconte les origines du Predator sur la planète Terre. En revanche, il n’y a aucune nouvelle sur les actrices et acteurs qui composent le casting. Jusqu’à présent – à part quelques noms dans les branches techniques et artistiques de la production – nous savons seulement que Trachtenberg réalise d’après un scénario de Patrick Aison (Jack Ryan).

Source : CinéPremière