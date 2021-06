“On est comme des femmes folkloriques, on recrute ouvertement”

MADRID, 3 juin (EUROPA PRESS) –

Fangoria, le duo formé par Alaska et Nacho Canut, ils reviennent avec un EP sous le bras –“L’existentialisme pop”– et avec près d’une douzaine de dates fermées pour une tournée en Espagne qu’ils préfèrent ne pas appeler ainsi, car ils se sentent “plus comme les folkloriques, open contracting”.

“Nous n’avons jamais de tournées, ils nous appellent, Ils nous demandent si nous avons un tel jour de congé et, si nous le faisons, nous allons jouer“, a expliqué avec humour dans une interview à Europa Press le duo électronique, que Il reconnaît également que l’arrêt dû à la pandémie n’a pas tellement bouleversé leurs plans de concerts.

“Dans notre calendrier normal, 2021 aurait été une année sans sortir de disques ou faire de concerts pour se reposer de l’année précédente, Mais il s’est avéré que le moment est venu de le faire », a déclaré Alaska à propos de la crise sanitaire qui a tant affecté le secteur de la musique.

La tournée débutera le samedi 3 juillet à Pedralbes (Barcelone) et compte huit autres dates : les 14 et 30 juillet (Tarragone) ; 16 et 17 juillet (Madrid) ; 23 juillet (Murcie) ; 5 août (Gérone) ; 6 et 7 août (Alicante) et 28 août à Albacete.

Les Fangoria ne se sentent pas “déçus” par la gestion qui a été faite de la pandémie dans la culture car ils “ne s’attendent jamais” à ce que “personne ne donne rien”. “La situation des indépendants est très crue dans tous les secteurs, mais on a toujours compté sur le succès de la chanson suivante: Si ce n’est pas réussi, nous n’aurons pas de concerts ni d’argent, à moins d’avoir économisé. Maintenant, même pas être un “disc jockey” ne vous sauve”, ont-ils ironisé.

“L’existentialiste n’est pas un bourreau et ne blâme pas la société», a ajouté Canut, rappelant le ‘leitmotiv’ de son nouvel album. Justement, interrogés sur la possibilité d’enregistrer un nouvel album sur un autre ‘-isme’ (féminisme) actuel, ils ont laissé une porte ouverte.

“Cela pourrait être fait, car lorsque vous mettez pop à l’adjectif, c’est beaucoup plus facile“, a souligné Canut, soulignant qu’elles ont également participé à des concerts avec Guerrilla Girls ou Chicks on Speed.” Pourquoi n’allons-nous pas le faire (un album ‘Pop Feminism’). Tout peut être fait », a ajouté le compositeur.

Loin des réseaux sociaux – Fangoria n’a qu’un seul compte sur Instagram – ils considèrent qu’ils sont les principaux responsables de la polarisation actuelle. “Si vous n’avez pas de réseaux, vous ne savez pas que la polarisation existe, parce que dans votre quotidien, vous ne le voyez pas. Étant anonyme dans les réseaux, vous avez plus tendance à insulter“, ont-ils affirmé.

” COMME S’IL ETAIT LE PAPE “

De plus, Canut insiste sur l’idée que leur option préférée dans ce cas est Instagram, puisque “entre le mot et l’image”, ils choisissent “l’image”. “Nous ne sommes pas intéressés à endoctriner qui que ce soit, c’est comme si vous étiez sur un podium ou comme si vous étiez le Pape, et nous ne sommes pas du genre à envoyer des phrases à qui que ce soit.“, ont-ils reconnu.

Ils appliquent cette même «philosophie» à la musique, dans laquelle ils préfèrent s’étiqueter dans la « frivolité » de la pop plutôt que de montrer un engagement social dans leurs chansons. “C’est un plus actuel et, heureusement, vous pouvez choisir dans lequel vous vous mettez. Si les gens le demandent (cet engagement), laissez-les le faire, mais ne me demandez pas : c’était du punk », a expliqué Alaska.

“Dans ma vie privée j’ai d’autres comportements que je n’ai pas en tant qu’artiste, et là je m’engage dans des choses politiques et sociales. Mais en tant qu’artiste je ne vais pas le faire, je considère que qui fait partie de ma vie privée. Nous ne sommes pas doués pour ça, il faut savoir faire des choses compromises », a souligné Canut.

DÉMÉNAGÉ OU PRÉ-DÉMÉNAGÉ ?

Avec le recul, ils reconnaissent des moments « ne rien manquer » comme la Movida Madrid. “Chaque fois que je lis plus sur la Movida ou quelqu’un qui était là, je ne le reconnais pas et je suis paresseux … Dieu merci, nous sommes des années 70 et nous sommes pré-Movida. Ils nous ont dit que nous étions de la Movida, mais non, c’est quelque chose qu’ils vous disent », a indiqué Canut.

Ils ont également un souvenir de Luis García Berlanga l’année de son centenaire, que le claviériste de Fangoria considérait comme son « oncle » –Il est allé manger chez lui plusieurs fois en raison de son amitié avec Carlos Berlanga– et qu’il a prédit une fois lors d’un concert qu’ils “n’iraient nulle part en musique”. “Berlanga n’aimait vraiment pas la musique“, a conclu Alaska en riant.

