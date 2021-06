“On est contre la Copa América mais on ne dira jamais non à la Seleçao”

09/06/2021 à 6h34 CEST

Les internationaux brésiliens ont finalement publié un manifeste dans lequel ils critiquent Comenbol pour la façon dont il a géré l’organisation de la Copa América, évitent toute référence à la CBF et au gouvernement de l’extrême droite Jair Bolsonaro, et finissent par confirmer qu’ils seront bien dans le tournoi continental qui débute dimanche prochain dans leur pays.

“Celui qui veut s’exprimer politiquement, le faire chez lui, mais pas avec le maillot Seleçao”, assuré Marquinhos, qui était le capitaine de Canarinha lors de la victoire contre le Paraguay 0-2 lors d’un match de qualification pour Qatar 2022. C’est une phrase qui synthétise l’esprit d’une déclaration douce, décevante et surprenante car il n’y a aucune référence explicite aux 474 000 décès au Brésil dus au Covid-19.

Le ton est loin de celui utilisé par les joueurs de la NBA pendant la présidence de Donald Trump, ou à l’engagement d’athlètes comme le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, avec les exigences du mouvement Black Lives Matter.

« Nous sommes un groupe uni, mais avec des idées différentes. Pour diverses raisons, qu’elles soient humanitaires ou professionnelles, nous sommes insatisfaits du déroulement de la Copa América by Conmebol, qu’elle soit basée tardivement au Chili ou même au Brésil. les événements nous portent à croire à un processus inadéquat dans sa réalisation », indique le texte.

NE PAS MOUILLER AVEC BOLSONARO

Les internationaux brésiliens parient sur une posture aseptique et apolitique. « Il est important de souligner – poursuit la déclaration – qu’à aucun moment nous n’avons voulu faire de cette discussion de la politique”.

“Nous sommes conscients de l’importance de notre position, nous suivons ce que publie la presse et nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous manifestons également pour éviter que davantage de fausses nouvelles impliquant nos noms ne circulent en rébellion avec les faits vrais”, Ajouter.

Et ils concluent en se rappelant que “nous sommes des footballeurs professionnels” et que “Nous avons pour mission de remplir l’historique maillot vert et jaune quintuple champion du monde”. “On est contre l’organisation de la Copa América, mais on ne dira jamais non à la Seleçao brésilienne”, indiquent-ils.

Le directeur des équipes nationales, l’ancien joueur Juninho Paulista, Il a déclaré que la déclaration expose non seulement le point de vue du groupe de joueurs, mais représente également le personnel d’entraîneurs et les professionnels qui travaillent avec l’équipe brésilienne.