On estime que 57 000 décès prématurés à Delhi l’année dernière peuvent être attribués à la pollution de l’air : Greenpeace

Analysant les nouveaux AQG de l’Organisation mondiale de la santé, Greenpeace Inde a déclaré qu’au moins 79 des villes les plus peuplées du monde avaient enfreint les directives annuelles moyennes de 2005 de l’OMS sur les PM 2,5 en 2020.

On estime que 57 000 décès prématurés à Delhi en 2020 peuvent être attribués à la pollution de l’air, a déclaré mercredi Greenpeace India, révélant que les niveaux annuels moyens de pollution de l’air de la ville dépassaient de près de huit fois les directives de l’OMS pour la qualité de l’air (AQG) de 2005 et les nouveaux AQG 17,4 fois.

« L’analyse par Greenpeace India des données sur les PM 2,5 agrégées par IQAir a révélé qu’au moins 79 des 100 villes les plus peuplées du monde avaient enfreint les directives annuelles moyennes de l’OMS sur les PM 2,5 en 2020.

« À Delhi, les niveaux annuels moyens de pollution atmosphérique à l’échelle de la ville ont dépassé de près de huit fois les directives de l’OMS de 2005 en 2020, la marge la plus élevée de toutes les villes de l’ensemble de données. Les chercheurs de Greenpeace estiment que 57 000 décès prématurés à Delhi en 2020 peuvent être attribués à la pollution de l’air », a-t-il déclaré.

Greenpeace a déclaré que pour huit des 100 villes, les données sur les PM 2,5 pour 2020 n’étaient pas disponibles en raison d’un manque de divulgation ou de surveillance par le gouvernement.

“Les 13 villes restantes ont respecté les directives à l’échelle de la ville selon les données d’IQAir, mais les hotspots dans les 100 villes ont probablement dépassé les directives au niveau local, par exemple dans des endroits proches des routes ou de l’industrie très fréquentées”, a-t-il déclaré.

L’OMS a mis à jour mercredi ses directives sur la qualité de l’air pour la première fois en 15 ans.

“Les nouvelles directives sont dérivées de preuves scientifiques solides des dommages que la pollution atmosphérique inflige à la santé humaine et, par conséquent, recommandent de nouveaux niveaux de qualité de l’air basés sur la réduction des concentrations des principaux polluants atmosphériques”, a déclaré Greenpeace India.

Selon les nouvelles lignes directrices, la moyenne annuelle des PM2,5 a maintenant été mise à jour à 5 µg/m3 par rapport à 10 µg/m3 en 2005. De même, la moyenne annuelle des PM10 est mise à jour à 20 µg/m3 à 15 µg/m 3 et NO2 à 10 µg/m3 à partir de 40 µg/m3.

Commentant l’annonce de nouvelles directives, Avinash Chanchal, militant principal de Greenpeace Inde pour le climat, a déclaré que l’Inde dispose d’outils économiquement viables pour résoudre la crise de la pollution atmosphérique.

« Dans la plupart des régions du monde, il est plus rentable de développer des sources d’énergie renouvelables que de continuer à brûler du charbon, du pétrole ou du gaz, avant même de prendre en compte le fardeau économique de la pollution atmosphérique. À ce stade, lutter contre la pollution de l’air est une question de volonté politique, pas de technologie », a déclaré Chanchal.

Selon Greenpeace India, parmi 100 villes du monde, les tendances annuelles des PM2,5 de Mumbai en 2020 dépassaient 8 fois plus que les directives révisées de l’OMS sur la qualité de l’air de 5 ug/m3, Kolkata 9,4, Chennai 5,4, Hyderabad 7 fois et Ahmedabad dépassaient 9,8 fois.

