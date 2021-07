On explique la chute des Etats-Unis au tableau des médailles

30/07/2021 à 22:53 CEST

pari

Il y a à peine huit jours, nous vous parlions dans cet article de la grande faveur de la délégation des États-Unis à Tokyo 2020. Pour son palmarès, pour la qualité de sa sélection et pour le nombre de ses membres (613). Ensuite, sa victoire finale au tableau des médailles a été payée à 1,1.

Désormais, une semaine après le début des phases finales, les États-Unis ne sont que troisièmes du classement, derrière le Japon et l’intraitable Chine. Bien que les pronostics les donnent toujours comme principal candidat à la première place, les distances ont été raccourcies et les athlètes de la nation des stars et des rayures devront faire de leur mieux s’ils veulent être couronnés au tableau des médailles le 8 août. .

Les absences, les médailles d’argent et les deux puissances asiatiques

Les États-Unis, qui dominent le record général des Jeux Olympiques modernes avec 1 022 médailles d’or (l’ex-Union soviétique suit avec seulement 395) et se sont imposés lors de cinq des six dernières éditions, paient les absences de ceux qui en ont été les plus grandes stars. . Sans aller plus loin, à Rio 2016, les figures de Michael Phelps et Simone Biles ont pris les couvertures avec respectivement cinq et quatre médailles d’or. Ces neuf métaux d’or ne s’additionnent pas à Tokyo 2020. De plus, la troisième grande star de la dernière édition était Katie Ledecky, qui a également décroché quatre médailles d’or. Dans ces Jeux, le nageur ne compte qu’une victoire.

Au Brésil, l’équipe des États-Unis (avec 58 athlètes de moins que cette fois) a écrasé avec 46 médailles d’or et un total de 121 métaux. La Grande-Bretagne, deuxième, a réalisé 19 victoires de moins et la Chine, qui est désormais première, était alors à 20 médailles d’or derrière les champions.

En seulement cinq ans, les choses sont radicalement différentes. Non seulement les Chinois (qui ont amené 181 athlètes de moins à Tokyo que les Etats-Unis) sont en avance, mais le Japon les dépasse également sur ce point. Le fait que les Jeux olympiques se déroulent cette année en Asie semble s’avérer déterminant.

Une autre note notable est le nombre élevé de médailles d’argent que la délégation favorite accroche. Cela signifie qu’ils ont touché la victoire. Ils en comptent 16, dont 10 de Chine et seulement 4 du Japon. En fait, si l’on fait attention au classement total des médailles, les Américains sont premiers avec 41. Mais on sait que dans l’épreuve olympique ce sont les médailles d’or qui font la différence. Et aujourd’hui, après une semaine, les Américains sont cinq de Chine.