« On ira à mort pour les Champions »

29/11/2021 à 20h00 CET

Avec Pito, Carlos Ortiz a été l’une des deux seules signatures du Barça pour le premier projet de son ami Jesús Velasco sur le banc et en seulement deux mois, il a déjà montré qu’avec lui, il faut plus regarder la performance que les 39 ans qui figurent sur sa carte.

Avec le Tour Élite de la Ligue des Champions que les Catalans joueront à Pilsen de mercredi à samedi de plus en plus proche, le Madrilène a expliqué ses sentiments à SPORT et a souligné que le grand objectif de la saison est de conquérir un titre qu’il a déjà remporté trois fois au Movistar Inter (les deux derniers sous le commandement de Velasco).

Ortiz est un joueur fiable et confiant sur le terrain qui gagne encore plus d’entiers avec le mot. Il sait ce qu’il veut dire et le transmet avec une assurance et un naturel typiques de l’un des meilleurs joueurs espagnols de la dernière décennie.

Il est arrivé avec un malaise de la Coupe du monde et chaque jour il grandit. Comment ca va?

Eh bien en ce moment très bien et très heureux. L’adaptation est excellente, le groupe je pense m’a très bien reçu, les résultats sportifs sont parfaits et l’évolution de l’équipe est très positive. Et à un niveau particulier, eh bien, très heureux et voulant donner beaucoup plus, parce que je pense que je peux le faire.

Ortiz, c’est l’assurance-vie du Barça

| VALENT ENRICHIR

Lors des derniers matchs, il avait eu du mal à sortir le ballon, mais contre Jaén, il a été vu beaucoup plus lâche…

C’est vrai, mais je pense que c’est surtout une question de fatigue. Nous avons un calendrier très chargé avec de nombreux matchs. Au final, je suis un joueur vétéran et je ne peux pas récupérer comme les enfants. C’est une note dans les jeux, que vous n’êtes pas aussi frais, les idées ne vont pas à la même vitesse et vous pouvez avoir un petit problème. Je n’ai toujours pas ma position exacte dans l’équipe et cela prend du temps. Vous devez vous adapter à vos collègues et jusqu’à présent, il s’est contenté de rivaliser et de rechercher mon site. Pas à pas.

D’un côté sa carrière et de l’autre ses 38 ans. Qu’est-ce qui doit venir en premier ?

Bon, peut-être que beaucoup de gens regardent ma carte d’identité, mais je suis très calme dans ce sens. Je suis très clair sur ce que je peux donner et je sais comment je suis physiquement et mentalement. Petit à petit, le temps me donnera raison. Je vais très bien, j’ai hâte de bien faire. J’ai hâte de gagner des titres avec le Barça et je vais me serrer à cent pour cent jusqu’à ce que mon corps tienne.

En plus d’avoir de la chance avec les blessures, comment arrive-t-on à avoir 38 ans à ce niveau ?

Tu as raison, car j’ai eu la grande chance de n’avoir pratiquement pas subi de blessures à moyen ou long terme et je touche du bois, hein ? Et aussi parce que je suis un gars très sérieux au travail et que je prends grand soin de moi en mangeant et en me reposant. J’ai beaucoup de routines avant les matchs et aussi après avoir joué.

Carlos Ortiz, dans l’interview avec SPORT

| DAVID RAMÍREZ

Est-ce impossible sans ces détails ?

Bien sûr! Et aujourd’hui beaucoup plus pour les exigences physiques du jeu. Au-delà de tout cela, je pense que la clé est mon aspect mental. En compétition, si vous me le permettez, je suis une bête et je veux toujours gagner, même à l’entraînement. Et quand je vois que le jeu est plus ou moins résolu, je pense déjà au prochain, à sauver mon corps pour ne pas avoir de problèmes et me hisser au sommet du prochain. Je n’ai jamais eu besoin de me démarquer ou de faire parler de moi et j’ai toujours eu une longueur d’avance.

Le gros handicap est-il désormais la récupération ?

On perd aussi un peu de vitesse et un peu de puissance, mais c’est sans aucun doute là où c’est le plus perceptible c’est dans la récupération. Quand il y a plusieurs matchs d’affilée ou dans ces tournois de trois matchs en trois jours, c’est là qu’on le remarque le plus et qu’il faut prendre grand soin de soi. Il est également essentiel que l’entraîneur sache quels joueurs il a et jusqu’à présent, Jésus se porte bien. Si vous voyez les minutes, il me dose beaucoup, je ne défends juste pas le gardien-joueur. Jesús me connaît et essaie d’aider Ortiz à bien vivre les moments importants.

Quelle est cette relation particulière que vous entretenez avec le coach ?

Voyons, Jésus a une très bonne chose et c’est qu’il sait différencier la facette de coach de la facette personnelle. Et ça pour moi c’est essentiel. Nous avons une relation spectaculaire sur la piste avec beaucoup de respect. Il est clair pour moi qu’il est le meilleur entraîneur du monde, je l’ai dit à maintes reprises et je ne pourrai jamais lui rendre ce qu’il m’a donné en futsal. Il a toujours une longueur d’avance et vous n’arrêtez pas d’apprendre de nouvelles choses avec lui. Et puis il y a le Jésus hors piste, qui dans notre cas la relation est tout aussi bonne. Nous nous sommes toujours très bien entendus et sûrement la saison dernière à Paris cela s’est intensifié, car nous vivions très proches et nous étions un peu seuls.

Velasco est plus qu’un simple entraîneur pour Ortiz

| FCB

Il n’a pas hésité à baisser beaucoup sa cachette pour venir une bonne fois pour toutes au Barça. Parce que?

J’ai toujours eu l’épine de jouer un jour au Barça. Vous savez, j’ai été sur le point de venir plusieurs fois et à la fin pour certaines choses ou pour d’autres, cela ne pouvait pas être. J’ai toujours voulu jouer ici, voir à quoi ressemblait le Barça, un club de football avec toutes les installations et avec cette équipe spectaculaire. Il voulait aussi jouer avec Sergio (son grand ami) et profiter de l’expérience de passer au moins un an avec lui. Jusqu’à présent, tout va de dix.

Un mal. Avez-vous déjà pensé que quand il a empêché un Barça alirón gagner aux Palau 1-6 avec l’Inter en 2017 ?

Non, non, pas du tout ! C’est ce dont nous avons parlé avant l’aspect compétitif. Là, il est mort avec l’Inter et il ne peut en être autrement. Je mets un maillot et défends mon équipe avec toutes les conséquences. Maintenant, je vais défendre ce club jusqu’à la mort. L’autre jour, j’ai célébré le but d’Araujo contre Benfica comme un « voyou », dommage qu’ils l’aient annulé. Je suis comme ça. C’est ma façon d’être. Mon sentiment d’appartenance est brutal.

Vous avez agi comme un véritable ami de Sergio pendant ses blessures et dans une affaire personnelle. Est-ce qu’il vous aide maintenant?

Mec, il est là depuis mille ans, sans parler du nombre exact, il sait tout ça parfaitement et a beaucoup de poids dans l’équipe et dans le club. Pour moi tout a été beaucoup plus facile à tous égards grâce à lui, au niveau du logement, des séances d’entraînement, dans les vestiaires… Sergio me facilite la vie et je lui en suis très reconnaissant.

Sergio Lozano et Carlos Ortiz, grands amis et enfin compagnons

| FCB

Qu’est-ce qui vous surprend le plus au Barça ?

On dit toujours que c’est un club de football et qu’il a des moyens impressionnants, mais tant que vous n’êtes pas à l’intérieur, vous ne réalisez pas à quel point il est grand et à quel point il est différent des autres équipes de futsal. Je pense que seuls certains clubs au Portugal approcheraient comme Benfica ou le Sporting, qui sont aussi les champions d’Europe, mais avec beaucoup moins de fans dans le monde. J’ai été surpris par la taille de ce bouclier. Les gens ici aiment beaucoup plus leur équipe qu’à Madrid. Vous descendez la rue à Barcelone et vous voyez l’écusson du Barça beaucoup plus de fois que l’écusson du Real Madrid à Madrid.

Quels souvenirs gardez-vous de la Ligue des champions que vous avez remportée avec l’Inter ?

Ce sont des images indélébiles. Surtout celui d’Almaty, ce souvenir de ce grand match en finale contre le Sporting (7-0) ne sera jamais oublié.

Il détient désormais le titre avec le Barça à cinq matchs à l’extérieur…

C’est le but et celui qui dit le contraire ment. Nous sommes super concentrés sur cette compétition, nous savons très bien ce que ce titre signifie en futsal et aussi au niveau des clubs. On ira à la mort pour la Ligue des champions. Cela s’est déjà vu dans le tour principal et j’espère que cette semaine dans le tour Elite, nous franchirons le pas dont nous avons besoin pour atteindre le Final Four.

Carlos Ortiz est très heureux au Barça

| DAVID RAMÍREZ

Lors du match 3-0 contre Jaén, on a vu que l’équipe est très « branchée » malgré la proximité de la Ligue des Champions…

Je vois l’équipe très affamée. Dès le premier jour, j’ai vu une équipe désireuse de bien jouer, de donner du spectacle et de remporter à nouveau des titres. Et je pense que cela se voit à chaque match.

Donnez-moi les clés pour faire bouger les choses samedi soir.

Voyons, nous avons un groupe foutu, bien plus qu’on ne le pense. Si nous sommes à notre niveau et que nous savons nous doser physiquement, nous sommes évidemment favoris et nous devrions être dans le Final Four. Mais en gardant toujours à l’esprit que ce seront trois matchs très difficiles.

Enfin, que faut-il faire pour attirer plus de monde aux Palaos ?

Nous sur la piste devons continuer comme ça, laisser notre peau, concourir au sommet et essayer de faire le spectacle. Nous avons fait de très bons matchs avec beaucoup de buts et nous faisons ce qu’il faut. Il faut aussi comprendre que nous sommes toujours dans une pandémie et que cela coûtera aux gens de redevenir accro, mais je sais que le club travaille pour que les Palaos se remplissent à nouveau.