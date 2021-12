On lui a demandé de donner un message de Noël et s’en va sauvagement du message

Le « Pasteur » Robert Jeffress est le PDG… Le pasteur en chef de la First Baptist Church de Dallas. L’« église » ressemble plus au Kennedy Center à Washington. Ce n’est pas petit. Chaque fois que vous avez un pont supérieur pour votre église, semblable à celui où vous vous asseyiez si vous étiez ingénieur du son associé aux Oscars, vous voudrez peut-être réévaluer ce que vous essayez d’accomplir dans cette église en premier lieu.

Quoi qu’il en soit, Jeffress ne cache pas le fait qu’il est un MAGA majeur et qu’il est l’exemple n ° 1 des raisons pour lesquelles les églises devraient être taxées, ou du moins celles qui s’engagent dans des activités politiques. Nous pouvons penser à beaucoup d’églises qui se concentrent sur le service à leur peuple, presque – au moins au point où elles s’en sortent à peine.

Ayant été à Houston pour un faux rassemblement hier soir (comme indiqué plus tôt, Trump avait 2 heures de retard et le bol inférieur était loin d’être plein), Trump a dû décider qu’il profiterait de l’audience complète pour faire un vrai rassemblement Trump. Trump a été invité à se lever et à donner un message de Noël par le pasteur Jeffress.

N’importe quel autre président vivant parlerait de « l’esprit de la saison » et de donner, pas de recevoir, mais de « donner » et de se réunir en famille… bla bla, c’est une balle molle pour n’importe quel politicien. Les politiciens paieraient – ​​ils paient, pour obtenir ce genre d’opportunité.

Le message de Noël de Trump ne concernait pas l’esprit de la saison, le renouvellement de la promesse chrétienne, il ne concernait pas le don, la famille ou le sens de la communauté. Ce n’était même pas à propos de Noël !

Trump a prononcé un discours de rassemblement. Il a d’abord félicité le pasteur Jeffress d’avoir été l’un des tout premiers pasteurs à reconnaître « un homme qui ne connaît peut-être pas la Bible comme nous tous, mais qui aime Jésus et est un leader… » Trump n’a même pas eu à dire que Jeffress était parler Trump Trump, tout le monde le savait déjà. Ainsi, un début de rallye typique parle de sa qualité.

Trump s’est ensuite rallié à Biden, et à l’Afghanistan, à la frontière, à l’inflation, à tous ces films de Hallmark qui feraient qu’un couple marié depuis 19 ans se tiennent la main, vous savez – le truc « posséder le libtard » qui fait briller les MAGA ? Transition de phase de rallye typique.

On lui a demandé de donner un message de Noël à la congrégation et Trump loue Trump pour être Trump, puis parle de ce que Noël doit être horrible (il n’a pas dit cela mais énumérant les problèmes qu’il devait certainement le penser).

Taxez les fffff de cette société se faisant passer pour une église. Dernière chose. Il serait intéressant de savoir qui a le plus d’argent, Jeffress ou Trump. Les deux se moquent des mêmes personnes, tous deux le même message (au fond), tous deux se glorifient.

Trump a assisté au service de Noël ce matin au First Baptist Dallas. Le pasteur Robert Jeffress lui a demandé de venir donner un message de Noël à la congrégation, et un rassemblement MAGA a éclaté. La « prière » de Trump portait sur l’Afghanistan, l’inflation, les prix du gaz et la frontière. pic.twitter.com/GstuAyAQry – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 19 décembre 2021

Juste pour que personne ne laisse ça d’humeur trop furieuse. Partout aux États-Unis, il y avait de petites églises avec peut-être moins de 20 personnes présentes, qui prenaient soin les unes des autres et parlaient de ce qu’elles pouvaient faire pour les autres. Il y a toujours de l’espoir.

Des tonnes de sièges vides à un autre arrêt du « History Tour » de Trump et Bill O’Reilly cet après-midi à Houston. pic.twitter.com/L1dKO1DywT – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 19 décembre 2021

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout