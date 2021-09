‘On lui a offert de l’argent pour rejoindre le BJP’: le député du Karnataka qui a démissionné du Congrès fait allusion à ‘l’Opération Kamal’ en 2019

in

Shrimant Patil est un député de la circonscription de l’Assemblée Kagwad au Karnataka. Il était initialement associé au Congrès mais a changé de camp en juillet 2019.

Dans ce qui constitue un embarras majeur pour le BJP, son député Shrimant Balasaheb a déclaré dimanche qu’on lui avait offert de l’argent pour quitter le Congrès et rejoindre le parti du safran avant le renversement du gouvernement du Congrès-JDS au Karnataka.

J’ai rejoint le BJP sans accepter aucune offre d’argent. On m’a offert de l’argent pour rejoindre la fête. J’aurais pu demander autant que je voulais. Je n’ai pas demandé d’argent, je leur ai demandé de me donner un poste de ministre pour servir le peuple », a déclaré Patil.

Patil a déclaré que l’offre avait été faite lors de l’opération Lotus lorsque des députés d’autres partis ont rejoint le BJP, ce qui a par la suite porté le gouvernement BS Yediyurappa au pouvoir.

« Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas obtenu de poste de ministre dans le gouvernement actuel. Mais on m’a promis que j’obtiendrais un poste de ministre dans la prochaine expansion. J’ai eu un mot avec le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai », a-t-il ajouté.

Shrimant Patil est un député de la circonscription de l’Assemblée Kagwad au Karnataka. Il a d’abord été associé au Congrès mais a changé de camp en juillet 2019. Il était également l’un des 16 députés à avoir rejoint le BJP en provenance du Congrès et de Janata Dal Secular (JDS), ce qui a conduit à la chute du gouvernement de coalition dirigé par le ministre en chef de l’époque HD Kumaraswamy.

Après la formation du gouvernement Yediyurappa dans l’État, il a obtenu un poste ministériel. Cependant, il a été limogé du cabinet après la démission de BS Yediyurappa et Basavaraj Bommai est devenu le ministre en chef.

Pendant ce temps, la première session de la législature du Karnataka, après le changement de garde dans l’État, commencera ici à partir de lundi, alors que les partis d’opposition sont tous prêts à coincer le gouvernement sur une foule de questions, notamment la hausse des prix, la situation de l’ordre public, la gestion de la pandémie de Covid-19, mise en œuvre de la Politique nationale de l’éducation, entre autres. La session de mousson de dix jours est la première pour Basavaraj Bommai, en tant que ministre en chef et son nouveau cabinet, qui a pris les commandes après la sortie de l’homme fort du BJP BS Yediyurappa fin juillet.

La session de la législature se tiendra du 13 au 24 septembre. Cette session de mousson se tiendra en suivant les directives de Covid-19. La session précédente était la session budgétaire, qui s’est terminée le 24 mars.

